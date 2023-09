Dopo i vari messaggi social con indizi e frasi da interpretare, l’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus è ancor più diretto in un’intervista concessa al quotidiano La Repubblica: “Se voglio comprare l’Inter? È una bella domanda. Mi piacerebbe molto – esordisce subito Zilliacus –, ma per comprare serve qualcuno determinato a vendere. E al momento non sembra sia così. Ho un patrimonio adeguato, a cui si aggiunge l’impegno di soggetti pronti a fare la loro parte. E lavoro per allargare la base dei possibili investitori, come fanno tutti i gestori di fondi”.

Quindi un passaggio sul presidente Zhang: “Sì, ho parlato con lui ma non entro nel dettaglio. Ha fatto grandi cose, i tifosi devono essergli grati. Sarei pronto a entrare con una quota di minoranza. Se avessi la maggioranza, gli chiederei di restare con noi. Magari per curare i rapporti con sponsor e fan in Asia. Se può infastidirlo la mia uscita pubblica? È una questione che mi sono posto. Ho lavorato in Asia e so che gli uomini d’affari cinesi amano la discrezione. Ma i miei post sono solo dichiarazioni d’amore all’Inter”.