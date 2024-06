Contro-riscatto Esposito: l’Inter ha due strade per il suo futuro

Lo Spezia ha esercitato il diritto di riscatto per Francesco Pio Esposito e dovrebbe versare 4 milioni di euro nelle casse dell‘Inter. In realtà, non andrà così. Perché l’Inter eserciterà sicuramente il contro-riscatto da 500 mila euro per mantenere il controllo del suo cartellino.

Come scriva La Gazzetta dello Sport, una volta definita l’operazione, l’attaccante farà nuovamente le valigie per la sua prima esperienza in Serie A. Esposito piace a diversi club, infatti, con il Cagliari che sembra volerlo più degli altri.

Tuttavia, c’è un’altra strada da prendere in considerazione: il Genoa. Esposito rientra nel mazzo di giocatori che potrebbero fungere da contropartita tecnica nell’operazione che dovrebbe portare Josep Martinez a Milano.