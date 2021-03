Bunge (ag. Corona): “Contatti con l’Inter nel passato. Futuro? Vedremo a fine stagione”

Jesus Corona, centrocampista messicano classe 1993, si è sicuramente messo in mostra nella partita andata in scena ieri a Torino tra Juventus e Porto. El Tecatito è stato accostato sul mercato nei mesi scorsi all’Inter, il suo agente, Matias Bunge, ha commentato i rumors ai microfoni di Calciomercato.it.

Ecco le sue parole: “Ci sono stati dei contatti in passato con i nerazzurri. Ma, in realtà, posso dire che ci sono stati contatti con tutti i top club italiani. Con tutte le società che potevano permettersi il trasferimento di Corona. Futuro? Penso che abbia una maturità importante, non è grande, ha 28 anni e ha molta fame di gloria. A fine stagione analizzeremo con attenzione se rinnovare il contratto o meno“.

INTER, ECCO PERCHE' ERIKSEN DEVE GIOCARE