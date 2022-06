Inter, Correa può davvero andare via? Un club si fa avanti per il “Tucu”

Gli ipotetici arrivi di Dybala ( a un passo dall'Inter ) e Lukaku (si cerca il miracolo) creerebbero, con ogni probabilità, la necessità di liberare ulteriore spazio nell'attacco nerazzurro, oltre all'addio di Sanchez . E in tal senso, arrivano importanti novità per l'Inter.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il Marsiglia starebbe realmente pensando a Joaquin Correa anche su spinta del suo tecnico Sampaoli che ha già avuto il Tucu a Siviglia così come in Nazionale Argentina. Non è ancora partita una trattativa e non è chiaro nemmeno la possibile formula (più prestito che titolo definitivo) ma si potrebbe aprire uno scenario interessante per l'Inter.