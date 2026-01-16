CorSport: “Oaktree prepara un grande colpo mediatico”

Clamorosa rivelazione pubblicata questa mattina dal Corriere dello Sport in edicola. Secondo il noto quotidiano, infatti, Oaktree starebbe pensando di regalare ai tifosi dell’Inter la prossima estate un colpo di spessore altissimo, di quelli che dalle parti di Appiano Gentile non si vedono probabilmente da tantissimi anni.

Il nome che viene suggerito come esempio è quello di Nico Paz, nonostante le difficoltà legate ad arrivare all’argentino per via della recompra nelle mani del Real Madrid. Insomma, l’idea del fondo americano è di consegnare all‘Inter una stella dal potenziale enorme, un calciatore capace di far sognare i tifosi nerazzurri e di aumentare il livello complessivo della squadra.

Questa l’indiscrezione: “Un grande colpo, in grado di generare un impatto mediatico a livello globale. È un’idea su cui Oaktree sta riflettendo da diversi mesi. E che è stata accarezzata anche la scorsa estate. Prova ne sia l’extrabudget che era stato autorizzato prima per Lookman e poi per Koné. Allora non se n’è fatto nulla. Ma il pensiero della proprietà nerazzurra non è tramontato. Anzi, si sta ragionando sulla possibilità di alzare il tiro. Nel senso che l’acquisto non dovrebbe avere solo esigenze tecniche, ma anche garantire eco e visibilità internazionali, producendo valore per lo stesso club nerazzurro: aspetto che sta molto a cuore al fondo americano”.