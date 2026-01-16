Mlacic-Inter, ECCO la data della chiusura dell’affare
Il croato dovrebbe restare in prestito fino a giugno
L’Inter accelera per Branimir Mlacic. Il club nerazzurro conta di definire l’operazione entro il fine settimana, per poi lasciare il centrocampista all’Hajduk Spalato fino al termine della stagione e aggregarlo alla rosa a partire dal prossimo anno.
La rivelazione arriva da Luca Marchetti durante l’appuntamento con Sky Sport 24. Il giornalista ha fatto il punto sulla situazione del giovane talento croato, confermando la volontà della società di concludere rapidamente l’affare. La formula prevede quindi un’operazione immediata con permanenza in prestito per permettere al giocatore di continuare il percorso di crescita.
Sul fronte Davide Frattesi, invece, le voci di mercato continuano a rincorrersi. Galatasaray, Nottingham Forest e Juventus restano alla finestra, interessati al centrocampista in caso di una sua partenza a gennaio. Secondo quanto riferito da Marchetti, però, al momento non sono arrivate proposte concrete alla dirigenza nerazzurra.