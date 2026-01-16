Di Marzio: “Inter ha rifiutato questa cifra monstre per Pio Esposito”

L’Inter non ha intenzione di privarsi di Francesco Pio Esposito. A confermarlo è stato Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, intervenuto nel corso di Calciomercato L’Originale su Sky Sport.

Il Napoli, ad esempio, si era fatto avanti con un’offerta importante, ma il club nerazzurro ha chiuso la porta a qualsiasi trattativa. “Io posso dire che l’Inter in estate non ha mai aperto, né quando stava trattando Lookman, né dopo ad una possibile partenza in prestito: c’era la fila in Serie A di squadre che l’avrebbero preso”, ha spiegato il giornalista.

La proposta dei partenopei era di tutto rispetto. “E anche prima di quest’esplosione il Napoli era arrivato ad offrire addirittura 40 milioni di euro per prenderlo: e l’Inter non si è mai voluta sedere a trattare con nessuno”, ha rivelato Di Marzio. Una cifra considerevole per un giovane attaccante, ma evidentemente insufficiente per convincere la dirigenza a cedere il talento di proprietà.

La valutazione attuale del giocatore potrebbe essere ancora superiore. “Quanto vale oggi? Per me un giocatore così, italiano, se hanno già rifiutato 40 milioni di euro non ha un prezzo”, ha concluso l’esperto di mercato, sottolineando come la posizione dell’Inter sia rimasta ferma nonostante le pressioni e le richieste ricevute.