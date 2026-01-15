Quote e pronostici Udinese-Inter: almeno due gol nerazzurri

Galvanizzata dall’incredibile successo ottenuto di misura in una partita più sofferta del previsto contro il Lecce, l’Inter è pronta a scendere nuovamente in campo per la ventiduesima giornata di Serie A che la vedrà in trasferta sul campo dell‘Udinese. La formazione nerazzurra, che ha conquistato il titolo di campione d’inverno grazie alla rete decisiva di Pio Esposito, ha intenzione di proseguire il suo momento positivo.

Di fronte ci sarà un’Udinese che prosegue il suo buon campionato e che attualmente occupa il decimo posto in classifica. Squadra sempre tosta da affrontare specialmente tra le mura amiche, ma che sarà costretta a rinunciare per infortunio a Nicolò Zaniolo, senz’altro tra gli uomini in maglia bianconera più in forma nell’ultimo periodo.

Dopo aver fatto rifiatare diversi titolari, l’Inter scenderà in campo ad Udine con qualche energia in più rispetto a quanto visto contro il Lecce. Ci aspettiamo dunque un approccio aggressivo, alla ricerca di un gol già dai primi minuti di gara. Da qui la possibilità di assistere ad un match nel quale la formazione di Chivu realizzerà tra le due e le quattro reti.

Probabili formazioni Udinese-Inter

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Kamara; Davis, Atta.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro.

Statistiche e precedenti Udinese-Inter

Per quanto riguarda lo stato di forma delle due squadre, l’Udinese arriva a questo appuntamento dal pareggio ottenuto nell’ultimo turno in casa contro il Pisa. La formazione friulana sta vivendo complessivamente una buonissima stagione come testimoniato non solo dal decimo posto in classifica, ma anche dal successo in trasferta contro il Torino nel turno precedente.

L’Inter, invece, è riuscita a rialzare subito la testa in campionato dopo il pareggio interno contro il Napoli. Nella gara di recupero contro il Lecce la formazione nerazzurra ha approfittato del passo falso della squadra di Conte contro il Parma, vincendo per 1-0 e portando a quota sei i punti di vantaggio in classifica rispetto ai diretti rivali per la corsa al titolo.

Stando ai precedenti tra le due squadre, nel girone di andata fu l’Udinese a trovare il colpaccio a San Siro con un 1-2 sorprendente. Nelle cinque gare precedenti, però, l’Inter era sempre riuscita a vincere. Considerando invece le ultime gare giocate alla Dacia Arena, il bilancio vede i nerazzurri avanti con tre vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta.

Dove vedere Udinese-Inter: diretta tv e streaming

Udinese-Inter verrà trasmessa sabato 17 gennaio alle ore 15:00 in diretta tv esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Udinese-Inter sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.