Cosa sta succedendo davvero tra l’Inter e Chiesa

Negli ultimi giorni, da parte di numerosi operatori di mercato, si è diffusa un’indiscrezione clamorosa che riguarda il possibile approdo a costo zero di Federico Chiesa all’Inter. Questo, ovviamente, non prima della prossima estate, quando il contratto dell’esterno italiano andrà in scadenza con la Juventus.

Stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà in merito a queste voci, non vi sarebbe però alcun riscontro. Soprattutto perché il club bianconero, in caso di mancato rinnovo, farebbe in modo di cedere adesso il forte attaccante per evitare di perderlo gratis nel giugno 2025.

Questa la spiegazione del giornalista: “Faccio fatica a rispondere alle voci su Chiesa, secondo cui l’Inter aspetterebbe Chiesa in scadenza di contatto. Ma Chiesa se non rinnova con la Juve deve andare da qualche altra parte, arriveranno in quel caso i momenti in cui Ramadani parlerà e cercherà di partire. Sono poche comunque le squadre su Chiesa”.