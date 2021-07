UFFICIALE – Dalbert saluta l’Inter: accordo in prestito con il Cagliari

L'asse Inter-Cagliari è sempre caldo. Ora Dalbert è ufficiale, ancora a lavoro per Nainggolan.

Dalbert è ufficialmente un giocatore del Cagliari, arriva al club sardo in prestito fino al 2022. Il terzino saluta così l'Inter per la terza volta, dopo i prestiti con Fiorentina e Rennes ma questa potrebbe essere l'ultima. Infatti, le due società hanno deciso di fissare il riscatto a circa 7 milioni di euro. Si tratta però di un diritto di riscatto, quindi la sua cessione non è certa ma si tratta comunque di un'ottima colpo in uscita.