Dalla Spagna – Inter, occhi su Nacho: la situazione

L’Inter continua a guardare in casa Real Madrid per puntellare la difesa. L’ultimo nome che la dirigenza nerazzurra starebbe prendendo in considerazione per la retroguardia, è quello di Nacho. Il contratto che lega il difensore spagnolo ai Blancos è in scadenza nel 2022 e non sembra essere plausibile un rinnovo.

Sul trentenne ci sono diverse società, riporta Bernabeu Digital. L’Inter, però, sembrerebbe determinata e potrebbe accelerare per avviare la trattativa e battere così la concorrenza. Una concorrenza che – qualora dovesse straniera – partirebbe svantaggiata.

Negli ultimi giorni, infatti, l’agente Juanma Lopez ha confermato come l’Italia sia la meta preferita da parte di Nacho in caso di addio al Real. In questa stagione Nacho ha collezionato sei presenze in Liga e due in Champions League.

