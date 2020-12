Inter, Pinamonti può partire in prestito: prossima settimana si farà il punto

L’esperienza di Andrea Pinamonti con la maglia dell’Inter rischia di durare pochissimo. Complice la scarsa considerazione ricevuta da Antonio Conte e gli infortuni (è fermo da novembre per un problema alla caviglia), l’ex attaccante del Genoa ha racimolato solamente 40′ minuti di gioco in due partite (contro i rossoblù prima e Parma poi).

Un magro bottino che porterà inevitabilmente ad una separazione. Non definitiva, bensì temporanea. Come riportato da tuttomercatoweb.com, nei programmi dell’Inter c’è quello di cedere il classe ’99 in prestito.

A questo proposito, è in programma per la prossima settimana un appuntamento tra Mino Raiola, agente di Pinamonti, e la dirigenza nerazzurra. L’obiettivo dell’Inter è quello di fargli accumulare minuti in vista di un ritorno in pianta stabile della formazione di Antonio Conte.

