Un club di Serie A su Frattesi: la posizione dell’Inter

Nelle ultime ore la Lazio aveva tentato di portare Davide Frattesi nella Capitale con un prestito e diritto di riscatto, che si sarebbe trasformato in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il club biancoceleste aveva accelerato anche perché Vecino, ex nerazzurro, è vicino al trasferimento al Celta Vigo in Liga, dove si sta sottoponendo alle visite mediche.

L’Inter però ha deciso di non dare il via libera alla partenza del centrocampista. Il motivo è l’impossibilità di trovare un sostituto adeguato. Il Liverpool infatti ha chiuso alla cessione di Curtis Jones, che non ha ancora rinnovato il contratto con i Reds ma che non lascerà l’Inghilterra in questa finestra di mercato.

Anche Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha confermato la posizione dell’Inter in merito all’eventuale prestito di Frattesi: “La Lazio ha provato per Frattesi, anche recentemente, nella giornata di ieri, per dire. Per un’operazione intorno ai 25 con i bonus. Però l’Inter non vuole fare uscire Davide Frattesi se non ha un sostituto. In questo momento mi sento di dire che insomma le probabilità che Frattesi esca siano veramente ridottissime“.

Con l’impossibilità di sostituirlo adeguatamente, Frattesi resterà quindi in rosa a disposizione di Chivu per la seconda parte della stagione.