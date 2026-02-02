Sassuolo-Inter, decisione improvvisa sui biglietti dopo il caso Audero

Il Sassuolo ha deciso di bloccare temporaneamente la vendita dei tagliandi per il settore ospiti in vista della sfida di domenica contro l’Inter al Mapei Stadium. La scelta del club emiliano arriva in attesa di conoscere le determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive dopo quanto accaduto ieri a Cremona.

Durante la partita allo Zini, un tifoso nerazzurro ha lanciato un petardo sul terreno di gioco che è esploso nelle vicinanze del portiere Audero. L’episodio ha spinto il Sassuolo a sospendere la vendita in attesa di eventuali provvedimenti da parte delle autorità competenti.

“Il Sassuolo Calcio comunica che la vendita dei biglietti per la gara Sassuolo-Inter, valida per la 24ª giornata di Serie A Enilive, è momentaneamente sospesa, in attesa di eventuali determinazioni da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive”, si legge nel comunicato ufficiale del club neroverde.

La società ha inoltre precisato che renderà noti tempi e modalità di vendita attraverso una successiva comunicazione ufficiale. La situazione resta quindi in evoluzione, con i tifosi dell’Inter che dovranno attendere l’esito delle valutazioni dell’Osservatorio prima di poter acquistare i biglietti per il settore ospiti.