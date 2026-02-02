Perisic, l’Inter ci riprova! La risposta del PSV

Nelle ultime ore di calciomercato, l’Inter continua a sondare il terreno per rinforzare la rosa, anche se le probabilità di vedere arrivi concreti si riducono. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto su YouTube, i nerazzurri non avrebbero mollato la pista che porta a Ivan Perisic, nonostante la chiusura da parte del PSV.

“Vi svelo una cosa: questa mattina l’Inter ha fatto una nuova chiamata al PSV sul discorso Perisic, ma il club olandese non vuole aprire”, ha dichiarato Romano. Il tentativo nerazzurro si aggiunge a quello di ieri per Diaby, anche in quel caso senza esito. “Ieri i nerazzurri avevano provato nuovamente per Diaby, ma non hanno ricevuto alcuna risposta ancora. È un silenzio che ovviamente non fa presagire nulla di buono”.

Per quanto riguarda l’attaccante croato, la posizione del PSV resta ferma. “Su Perisic, il PSV è sempre orientato a non farlo partire, poi vediamo cosa accade”, ha aggiunto il giornalista. La resistenza del club olandese rappresenta un ostacolo difficile da superare nelle ore finali della sessione di gennaio.