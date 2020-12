L’Inter blinda De Vrij, Raiola conferma tutto: presto l’annuncio. I dettagli del rinnovo

Arrivato a parametro zero nell’estate del 2018, Stefan De Vrij è diventato il pilastro della difesa dell’Inter. Sia con Spalletti che Conte l’olandese è sempre stato uno dei migliori: primo regista della squadra, il classe 1992 ha sempre impressionato per la sua costanza di rendimento e per la sua pulizia di gioco.

De Vrij non è un difensore cattivo ma sa farsi valere, dopo D’Ambrosio è il difensore più prolifico dell’Inter grazie ai suoi colpi di testa e l’Inter ha deciso così di blindarlo. L’attuale contratto scade nel 2023, l’olandese rinnoverà fino al 2025 e l’ingaggio, attualmente di 3,8 milioni di euro, verrà ritoccato verso l’alto come giusto riconoscimento alle sue prestazioni.

A confermarlo è stato lo stesso agente Mino Raiola ai microfoni di Tuttosport: “Abbiamo un accordo verbale su tutto, adesso lo stanno scrivendo”. L’annuncio è atteso nelle prossime settimane, l’Inter blinda uno dei suoi difensori più forti e respinge così l’assalto sul mercato delle big europee.

