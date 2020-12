Hjulmand (ct Danimarca): “Eriksen? Se all’Inter gioca poco per noi non è il massimo”

Anche in Danimarca non si fa altro che parlare del matrimonio ormai ai titoli di coda tra Eriksen e l’Inter. Kasper Hjulmand, ct della Nazionale, ha commentato il caso scoppiato in casa nerazzurra a margine del sorteggio che si è effettuato ieri per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar.

Ecco le sue parole riportate da calciomercato.com: “E’ chiaro che se Christian non avrà a disposizione un minutaggio superiore a quello delle ultime partite, non potrà essere al meglio quando ci ritroveremo nuovamente a marzo. L’ultima volta con noi ha fatto cose fantastiche, ma il discorso vale per Christian come per tutti i giocatori: più giocano e migliore è il ritmo partita. Se un giocatore resta fuori dalla squadra per un breve periodo, questo fatto potrebbe non avere importanza. Ma se è per un periodo di tempo più lungo, allora dico che non è il massimo per la nazionale”.

