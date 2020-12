Inter-Shakhtar, i convocati di Luis Castro: 7 indisponibili ma Dentinho c’è

Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida in programma domani sera a San Siro contro l’Inter. La formazione ucraina dovrà fare a meno di Kornienko, Kryvtsov, Ismaily, Konoplyanka, Junior Moraes, Fernando e Malyshev ma recupera in extremis Dentinho e Khocholava.

Ecco la lista dei 22 convocati:

PORTIERI: Shevchenko, Pyatov, Trubin;

DIFENSORI: Dodò, Khocholava, Matvienko, Cipriano, Vitao, Bolbat, Bondar;

CENTROCAMPISTI: Stepanenko, Taison, Marcos Antonio, Marlos, Tete, Solomon, Kovalenko, Alan Patrick, Maycon, Sudakov;

ATTACCANTI: Dentinho, Vyunnyk.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<