Filip Stankovic è stato uno degli elementi più positivi del tour in Giappone dell’Inter, conclusosi martedì. Tanto che le buone prestazioni contro Al-Nassr e Paris Saint-Germain avrebbero fatto riflettere su un suo futuro come secondo portiere.

Non sarà così. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sia la società che il giocatore stesso non avrebbero dubbi: una nuova esperienza in prestito sarebbe la soluzione migliore per continuare il suo percorso di crescita. Il serbo avrebbe diverse richieste all’estero.

L’opinione di Passione Inter

Sebbene puntare su un giovane come Stankovic sarebbe intrigante, la scelta dell’Inter e del giocatore ha perfettamente senso: meglio fare un altro anno di esperienza da titolare, che rischiare di vedere il campo con il contagocce. Tuttavia, il dubbio rimane su quale profilo verrà preso come secondo portiere: sarà davvero migliore del serbo?