Gds – L’Inter non molla Balogun: ma serve una condizione

L’Inter è alla ricerca di attaccanti per completare il reparto offensivo. Al momento attuale, il preferito sembra essere Gianluca Scamacca, ma anche la pista che porta a Folarin Balogun potrebbe non essere tramontata.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’americano piace, ma sarebbe stato scavalcato solo per una questione di caratteristiche. Ecco perché i nerazzurri potrebbero comunque puntare su di lui in caso di una cessione di Correa che possa portare soldi nelle casse interiste.

L’opinione di Passione Inter

L’arrivo di Scamacca e Balogun, con la cessione di Correa, rivoluzionerebbe completamente l’attacco nerazzurro, con il solo Lautaro Martinez come elemento di continuità. Tuttavia, non sembra essere un’opzione molto credibile al momento attuale, visto il costo del cartellino dello statunitense. Difficile pensare che l’Inter possa incassare dal Tucu una cifra in grado di coprire l’investimento per l’attaccante dell’Arsenal