Gds – Braccio di ferro per Scamacca? L’Inter ha il piano B

Continua la ricerca dell’Inter di un attaccante. Il primo nome sulla lista della dirigenza nerazzurra è quello di Gianluca Scamacca, per il quale prosegue la trattativa con il West Ham, con alcune divergenze sulla valutazione del cartellino.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, i londinesi chiederebbero 30 milioni di euro più bonus, in modo da non realizzare una minusvalenza (a bilancio Scamacca pesa esattamente 30 milioni). L’Inter, dal canto suo, non vuole spingersi oltre i 25 milioni di euro di base fissa.

La distanza non è insormontabile, ma il West Ham per ora non sembra intenzionato ad abbassare le proprie richieste. Ecco perché, sempre secondo la Rosea, l’Inter sarebbe pronta a virare su Beto dell’Udinese se la trattativa non dovesse sbloccarsi. Ad oggi, in ogni caso, Scamacca rimane il favorito, vista anche la preferenza di Inzaghi.

L’opinione di Passione Inter

L’interesse per Beto è un effettivo piano b per l’Inter e non solo un modo per tentare di convincere il West Ham ad abbassare il prezzo per Scamacca. Tuttavia, al momento attuale i nerazzurri sono focalizzati sul limare la distanza con i londinesi per l’attaccante italiano, in modo da metterlo a disposizione di Inzaghi il prima possibile.