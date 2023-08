Il matrimonio tra Lazar Samardzic e l’Inter non è in discussione. L’affare con l’Udinese è chiuso e manca solo la firma del giocatore. Prima di quest’ultima, i nerazzurri dovranno incontrare Rafael Pimenta, suo agente, per definire l’ingaggio.

E’ quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, confermando come all’inizio della prossima settimana il centrocampista serbo svolgerà le visite mediche per poi diventare ufficialmente un giocatore dell’Inter.

L’opinione di Passione Inter

Sebbene un po’ di preoccupazione continui a serpeggiare nel popolo nerazzurro, ormai non sembrano esserci più dubbi sull’arrivo di Samardzic all’Inter. La firma del giocatore dovrebbe essere poco più di una formalità e l’affare con l’Udinese è totalmente definito: prestito con obbligo di riscatto e passaggio di Fabbian ai friulani, con diritto di recompra a favore dell’Inter.