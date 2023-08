L’avventura all’Inter di Joaquin Correa ha preso una discesa negativa che non sembra destinata a fermarsi. Dopo la scorsa annata, ancora più negativa della prima, il Tucu continua a non convincere anche in questo precampionato. Ecco perché i nerazzurri sarebbero sempre più convinti di una sua cessione.

Secondo La Gazzetta dello Sport, per l’argentino ci sarebbe stato dell’interesse manifestato da alcuni intermediari di club sauditi, ma senza offerte concrete. A giugno, invece, un club spagnolo e uno di Premier League avrebbero cercato il giocatore, ma non accontentando le richieste dell’Inter.

La dirigenza vuole cedere Correa a titolo definitivo e le offerte pervenute finora sono esclusivamente di prestito. I nerazzurri hanno bisogno di soldi, dal momento che poi dovrebbero sostituire l’argentino con un’altra punta.

L’opinione di Passione Inter

Correa non riesce a scuotersi ormai da diversi mesi e la sua esperienza all’Inter rischia di essere solo deleteria per i nerazzurri, ma anche per la sua carriera. Il giocatore dalle grandi qualità tecniche visto alla Lazio è solo un ricordo sbiadito. Cambiare aria sarebbe l’opzione migliore per tutti, ma è chiaro che la dirigenza interista ha bisogno di certezze economiche per liberarsi del Tucu.