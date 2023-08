Yann Sommer è da tempo vicino al passaggio dell’Inter, in attesa del via libera del Bayern Monaco. Che, però, tarda ad arrivare. I nerazzurri non vogliono più aspettare i bavaresi e hanno preso una decisione definitiva.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, l’Inter sembra pronta a pagare i 6 milioni della clausola rescissoria per concludere già nella giornata di oggi la trattativa per il portiere elvetico. Così, il Bayern Monaco non potrà più temporeggiare. Le visite mediche dovrebbero svolgersi all’inizio della prossima settimana.

L’opinione di Passione Inter

Avere Sommer già all’inizio della prossima settimana potrebbe permettere a Inzaghi di schierare il suo nuovo portiere in entrambe le amichevoli rimase prima dell’esordio in Serie A contro il Monza. I nerazzurri sembrano convinti a rinunciare allo sconto, visto il temporeggiamento insistito del Bayern Monaco. Ora, un’altra decisione andrà presa per il secondo portiere.