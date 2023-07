Ogni tanto ritornano. Il mercato è come un cerchio in cui spesso obiettivi del passato, poi temporaneamente abbandonati, tornano fortemente di moda: è il caso ad esempio di Merih Demiral, “nuovo” nome per la difesa nerazzurra.

L’addio di Skriniar ha lasciato un vuoto pesante nella retroguardia di Simone Inzaghi. Inizialmente la dirigenza, dopo aver acquistato Bisseck, ha individuato in Azpilicueta l’uomo giusto per completare il pacchetto difensivo: duttilità, esperienze e mentalità vincente. Ma la volontà dello spagnolo di tornare in patria ha modificato i piani interisti. Ed ecco allora che, sfumato l’inserimento a zero dell’ex Chelsea, Marotta e Ausilio – secondo La Gazzetta dello Sport – sono tornati alla carica per Demiral.

Il centrale turco era infatti già stato trattato durante il mercato invernale, in caso Skriniar fosse stato venduto a gennaio. Per struttura fisica e caratteristiche tecniche, oggi come allora, viene ritenuto l’erede ideale dello slovacco. Il classe 1998 non rientra più nei piani dell’Atalanta, che però pretende una cessione a titolo definivo o al massimo un prestito con obbligo di riscatto, due formule che non fanno impazzire i dirigenti di Viale della Liberazione.

Al momento Demiral è semplicemente tornato in orbita nerazzurra, vedremo se poi il cerchio di mercato si chiuderà in tutti i sensi e in modo definitivo.