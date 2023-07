Francesco Pio Esposito ha esordito ieri sera nell’Europeo Under 19. Nella gara contro Malta, l’Italia ha vinto 4-0 e l’attaccante della Primavera Inter si è reso protagonista. Prima ha conquistato un rigore, allacciato dal capitano maltese Micallef. Portiere spiazzato e raddoppio azzurro. Poco prima della fine del primo tempo è ancora Esposito a conquistare un altro rigore con un doppio passo ubriacante. Micallef di nuovo protagonista in negativo lo stende e si fa espellere. Rigore ceduto a Luca D’Andrea, esterno del Sassuolo, che ha però concluso alto. A evitare la doppietta personale ci pensa anche la traversa nella grande serata del 2005 nerazzurro.

L’Inter si gode il suo gioiellino, consapevole del talento che ha tra le mani. Come riportato da Tuttomercatoweb, la società ha rinnovato il contratto della punta per altri 4 anni. Accordo fino al 2027 per il più piccolo dei fratelli Esposito che attende di sapere dove giocherà la prossima stagione. Verrà valutato nel ritiro che avrà inizio tra una settimana da Simone Inzaghi e il suo staff. Non è da escludere, nonostante la giovane età, che venga mandato già in prestito. Ci starebbe pensando lo Spezia, appena retrocesso in Serie B, dove giocherebbe con il fratello Salvatore, passato in Liguria a gennaio.

L’opinione di Passione Inter

La stagione di Esposito è infinita. Dopo un anno da fuoriquota nel Campionato Primavera, l’attaccante è partito con l’Italia Under 20 per disputare il Mondiale, nonostante i suoi 18 anni, all’epoca ancora da compiere. Dopo un gol segnato contro la Colombia e la finale persa contro l’Uruguay, ora è arrivata la convocazione per l’Under 19, ancora una volta da sotto età. Il talento di questo giocatore è sotto gli occhi di tutti, i 15 gol in Campionato sono solo una delle prove. Dopo l’Europeo il ragazzo andrà, giustamente, in vacanza e poi partirà in ritiro con la prima squadra. L’ipotesi di un prestito in Serie B può essere un’esperienza dove crescere tanto, ma ci dev’essere la sicurezza che Esposito giochi e abbia un ruolo importante in squadra. In caso contrario un altro anno con Chivu allenandosi spesso con la prima squadra potrebbe essere un’altra opzione per il suo percorso e la sua crescita.