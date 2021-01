Di Marzio: “Mi dicono che Pochettino non voglia Eriksen. Gomez? L’Atalanta non fa sconti”

Sono davvero remote le possibilità secondo cui Christian Eriksen possa finire nel mercato di gennaio al Paris Saint Germain. Come riferito da Gianluca Di Marzio nell’intervento affidato alle frequenze di Radio Deejay nel corso della trasmissione di Caressa e Zazzaroni, Mauricio Pochettino non avrebbe messo il nome del danese nella sua lista dei desideri. Stando a quanto anticipato dal giornalista di Sky Sport, l’allenatore argentino già al Tottenham non considerava il trequartista un calciatore da grandi partite e per questo motivo non avrebbe alcuna intenzione di imbastire uno scambio Eriksen-Paredes con l’Inter.

Queste le ultime di mercato riferite da Di Marzio, a partire dal caso Gomez: “C’è stata una rottura con Gasperini e forte frattura con i Percassi, poi rientrata. L’Atalanta non lo regala e non fa sconti a nessuno, tantomeno alle squadre che sono in competizione per un posto in Champions. Eriksen-Paredes? Non sono così convinto che Pochettino abbia inserito Eriksen nella lista, mi dicono il contrario. Anche al Tottenham mi dicono che non lo considerasse un calciatore da grandi partite, mi sembra più una cosa mediatica”.

