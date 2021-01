Zazzaroni: “Nainggolan? Mi sembra una roba strana. E Caressa aggiunge: “Pensavo fosse un po’ contiano”

Si è concretizzata da pochi giorni la cessione in prestito di Radja Nainggolan al Cagliari. Un’operazione che in casa Inter era già in aria da diverso tempo a causa della scarsa considerazione che Antonio Conte aveva riservato al centrocampista belga in questi primi mesi della stagione. Un feeling evidentemente mai scattato quello tra il tecnico leccese e il Ninja, nonostante lo stesso allenatore lo avesse voluto in passato sulla panchina del Chelsea, probabilmente nel miglior momento di forma nella carriera di Nainggolan a Roma.

Sulle frequenze di Radio Deejay, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno parlato di questa cessione. Prima il direttore del Corriere dello Sport si è detto perplesso: “Mi sembra una roba strana, non è mai rientrato nei piani di Conte. A Cagliari avrà una centralità, all’Inter ha avuto poco spazio e ha fatto male in quei pochi minuti”. E infine ha chiuso il telecronista di Sky Sport con una previsione evidentemente mancata: “Se io penso ad un calciatore che poteva diventare un po’ contiano, penso a Nainggolan. Invece caratterialmente proprio non si son presi”.

