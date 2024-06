Dietrofront Inter sul mercato: “Costa troppo, può restare”

Con l’arrivo di Josep Martinez imminente, l’unico obiettivo di mercato rimasto all’Inter potrebbe essere il colpo in attacco, con il sogno Gudmundsson. Tuttavia, potrebbe aprirsi un nuovo scenario nel caso in cui dovessero arrivare novità negative sul futuro di Denzel Dumfries.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, dalla decisione dell’olandese sul rinnovo passerà l’eventuale assalto a Dan Ndoye del Bologna. O forse no. Infatti, come sottolinea il quotidiano romano, la valutazione delo svizzero è già oggi molto, troppo alta: circa 25 milioni di euro.

Ecco perché Dumfries potrebbe partire solo in caso di un‘offerta economicamente valida, che possa finanziare l’acquisto del giocatore del Bologna. Se così non fosse, Dumfries potrebbe anche restare fino alla scadenza del contratto. Uno scenario che Marotta e Ausilio vorrebbero evitare, ma che non è da escludere.