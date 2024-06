Il sogno di Barzaghi: “55 milioni per Nico Williams all’Inter”

Il mercato dell’Inter è già in gran parte definito e, a meno di uscite clamorose è improbabile un grande investimento sul mercato, con l’eccezione del possibile colpo Gudmundsson in attacco. Tuttavia, secondo il giornalista Marco Barzaghi, c’è una potenziale occasione che i nerazzurri non dovrebbero lasciarsi sfuggire: Nico Williams, grande protagonista all’Europeo e con una clausola rescissoria con l’Athletic Bilbao da 55 milioni di euro.

Queste le sue parole sul proprio canale YouTube:

“Io farei carte false per Nico Williams, che ha 55 milioni di euro di clausola rescissoria con l’Athletic Bilbao. Ieri ha detto che ha appena rinnovato, quindi non ha intenzione di lasciare casa sua. L’orgoglio basco è un motore sempre supplementare. Però giocatore di 21 anni, una freccia, una velocità e una tecnica fuori dal normale, con potenzialità che possono essere sempre più determinanti. Io un sacrificio lo farei e andrei a prendermi Nico Williams. Non starei neanche a pensarci. Sono quei giocatori che ti cambiano le partite, ti spaccano le partite, saltano l’uomo, veloci e ne abbiamo pochi. Io andrei a occhi chiusi, se ci fosse la possibilità in qualche modo, su Nico Williams. Ancora non è stato preso da una big e i 55 milioni della clausola anche solo in mezza stagione possono raddoppiare”.