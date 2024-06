Rettifica su dichiarazioni dell’Avv. Grassani su caso Acerbi-Juan Jesus

In riferimento all’episodio avvenuto lo scorso marzo che ha visto coinvolti Francesco Acerbi e Juan Jesus, si rettificano alcune dichiarazioni riportate nei giorni successivi da parte del noto legale Avv. Mattia Grassani in riferimento ad un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss del 19 marzo 2024. Queste, infatti, non sono mai state pronunciate da parte dell’Avvocato, come si evince dall’estratto dell’intervista radiofonica.

Lo stesso Avv. Grassani ha smentito “categoricamente di avere proferito la frase, erroneamente attribuitami, come si evince chiaramente dall’ascolto del file audio integrale del mio intervento radiofonico, allegato alla presente, ‘altre sanzioni potrebbero arrivare anche ai suoi compagni di squadra che hanno visto e non hanno denunciato’. Detta espressione, lo si ripete, non è mai stata pronunciata dal sottoscritto, anche perché insanabilmente contraria alla portata regolamentare dell’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC in materia di comportamenti discriminatori, e ciò a maggior ragione ove si consideri che sarebbe stato sufficiente il corretto ascolto, su www.kisskissnapoli.it, dell’intervento in diretta o del file audio dell’intervista, quivi accluso, per accertarsi che l’esponente non ha minimamente affrontato l’argomento delle eventuali – in realtà inesistenti – responsabilità dei compagni di Acerbi a fronte di una ipotetica, non prevista dalle vigenti norme federali, ‘omessa denuncia'”.

A nome della redazione di Passioneinter.com, ringraziamo l’Avv. Grassani per la segnalazione.