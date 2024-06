L’Inter sogna il super colpo in attacco: tre cessioni da 35 milioni

Sistemata l’operazione per Josep Martinez, la rosa dell’Inter per la prossima stagione è praticamente completa, con due uomini in ogni ruolo per Inzaghi. Tuttavia, i ncasa nerazzurra si sogna ancora il grande colpo in attacco: Albert Gudmundsson.

Come riportato da Tuttosport, l’Inter è pronta a mettere in campo tutto quella che ha per assicurarsi il talento islandese, ma ha bisogno di raccogliere il tesoretto necessario per soddisfare la richiesta da non meno di 35 milioni del Genoa.

Per completare l’attacco con Gudmundsson, allora, servirà fare spazio con le cessioni di Correa e Arnautovic, per i quali si sperà di incassare rispettivamente 6-8 milioni di euro per il primo e almeno 5 per il secondo. I soldi per il colpo, però, potrebbero arrivare dalla cessione di Valentin Carboni, per il quale l’Inter potrebbe accettare un’offerta da almeno 35 milioni di euro.