Inter, fissate le visite mediche: il colpo diventa ufficiale

Mancano ormai pochi giorni ad uno dei primi colpi ufficiali dell’Inter in questa estate. Dopo aver raggiunto l’intesa nell’ultima settimana con il Genoa, per un affare da circa 13,5 milioni di euro più 2 di bonus, il club nerazzurro sta per accogliere Josep Martinez.

Come riportato da Calciomercato.com, le visite mediche del portiere spagnolo sono state programmate per il prossimo martedì 2 luglio. Una volta superati i test fisici, il nuovo vice Sommer passerà in sede per mettere nero su bianco e legarsi ufficialmente all’Inter.

Martinez sarà poi presente sin dal primo giorno di raduno ad Appiano Gentile, fissato da Simone Inzaghi per il 13 luglio. Lo spagnolo avrà quindi tempo a sufficienza per conoscere il suo nuovo allenatore e poter lavorare da subito sulle nuove richieste in campo.