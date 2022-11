DIRETTA – Rivoluzione giovane, ‘nodi’ olandesi e ultime dai Mondiali

Le ultimissime notizie in diretta su Passione Inter dalle 19.30

Nuovo appuntamento in diretta con i giornalisti della redazione di Passione Inter e i membri del Club di Passione Inter che vi offrono il punto della situazione con le principali news sull'Inter di giornata. Nell'episodio di oggi facciamo un punto con le principali news della settimana con tanto calciomercato tra Musah e Scalvini in entrata, Dumfries e de Vrij in uscita. Seguiamo l'Argentina di Lautaro Martinez contro il Messico.