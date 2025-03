Donnarumma-Inter: Marotta ha una CARTA da giocarsi

La partita di ieri sera della Nazionale Italiana contro la Germania ha mostrato due volti della squadra del CT Luciano Spalletti: dopo un primo tempo molto complicato e concluso in enorme difficoltà, l’Italia ha saputo rialzarsi e rimontare fino al 3-3 che però purtroppo non basta per la qualificazione. Tra i più criticati c’è anche il portiere Gianluigi Donnarumma.

L’estremo difensore azzurro ha ricevuto giudizi negativi per il secondo gol subito da situazione di calcio d’angolo in cui la difesa italiana non è stata attenta e ha lasciato libero Musiala per un gol molto facile. Oggi, il quotidiano La Repubblica propone poi anche un aggiornamento sul futuro di Donnarumma che potrebbe essere in una squadra diversa.

Come sottolinea il giornale infatti, il portiere del PSG non è certo di proseguire ancora a lungo nella capitale francese visto che il tecnico Luis Enrique non lo ha mai considerato un incedibile. Tra le squadre a lui interessate c’è l’Inter con il presidente Beppe Marotta che cercherà uno sconto sul costo del cartellino di Donnarumma, facendo leva sul fatto che è arrivato a Parigi a zero.