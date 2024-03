Dumfries finanzia il DOPPIO colpo: sorpresa Posch

Tra le tante certezze fissate dall’Inter in questa stagione, rimane anche qualche punto interrogativo sul futuro di alcuni calciatori. Denzel Dumfries, in particolare, può diventare uno di quei profili sacrificabili dal club nerazzurro per almeno tre diverse ragioni.

Innanzitutto a causa del contratto in scadenza nel giugno 2025: tra l’Inter e il suo entourage c’è ancora distanza sul rinnovo, per cui un addio in estate potrebbe sbloccare lo stallo che si è creato negli ultimi mesi. In questo 2024, inoltre, Dumfries è stato superato da Darmian nelle gerarchie, mentre il club nerazzurro a gennaio ha pure anticipato l’acquisto di Tajon Buchanan, considerato suo erede a destra.

Come riportato dal giornalista Matteo Barzaghi, l’addio dell’esterno olandese potrebbe garantire alle casse nerazzurre un bottino importante, da circa 30 milioni. Una cifra che l’Inter, secondo il giornalista, vorrebbe investire in almeno due diversi settori: “L’idea sarebbe quella di vendere Dumfries e finanziare gli acquisti di Bento e di un esterno destro come Posch. Piace anche Holm dell’Atalanta, ma Posch è più economico, ha una valutazione sui 14 milioni. Con i soldi di Dumfries finanziare si può questo doppio colpo che andrebbe a completare la rosa insieme a Zielinski e Taremi”.