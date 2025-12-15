Dumfries-Inter, addio nel 2026: l’annuncio di Romano

Sta incredibilmente per giungere ai titoli di coda l’esperienza di Denzel Dumfries all’Inter. L’esterno olandese, fuori per un infortunio alla caviglia da oltre un mese, ne avrà ancora per un po’ di tempo e potrebbe anche finire sotto i ferri qualora la situazione non dovesse registrare alcun miglioramento nel corso dei prossimi giorni.

Al di là della sua attuale condizione fisica, a far discutere è soprattutto il suo futuro. Come spiegato da Fabrizio Romano, il recente cambio di agente è un chiaro indizio di mercato che prospetta un suo possibile addio dall’Inter nel corso del 2026. Come spiegato dal giornalista, è più che plausibile che le parti possano separarsi al termine di questa stagione anche grazie alla clausola presente sul contratto di Dumfries e valida per l’estate.

Questo l’annuncio di Romano sul suo canale Youtube: “Verrà annunciato come suo nuovo agente Ali Barat. Oggi continuo a confermare il campanello dei giorni scorsi, io credo che ci siano possibilità concrete di vedere una separazione tra l’Inter e Denzel Dumfries nel 2026. Credo sia un discorso più legato all’estate con la clausola rescissoria, ma a prescindere credo che Dumfries e l’Inter possano andare incontro alla fine di un rapporto che è stato molto bello dopo Hakimi. Firmando con un agente così importante dopo essere stato con Jorge Mendes – probabilmente si aspettava un trasferimento la scorsa estate – oggi si aspetta che possa lasciare l’Inter nel 2026”.