Chi è Chiffi, l’arbitro di Bologna-Inter: due derby persi

Questa settimana tornerà di scena l’attesa Supercoppa Italiana con l’ormai consueto formato a quattro squadra. La prima semifinale vedrà Napoli e Milan sfidarsi giovedì 18 dicembre in gara singola, mente venerdì 19 toccherà a Bologna e Inter giocarsi in novanta minuti l’accesso diretto alla finale programmata per lunedì 22 dicembre.

Questo pomeriggio, dunque, l’AIA ha diramato ufficialmente le designazioni arbitrali per le due semifinali. Ad arbitrare Bologna-Inter sarà Daniele Chiffi, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Fontemurato e dal IV ufficiale Dionisi. Il Var sarà invece diretto da Maresca e da Pezzuto come suo assistente.

Tornando a Chiffi, sono 18 in carriera i precedenti con l’Inter considerando tutte le competizioni nei quali i nerazzurri hanno ottenuto 10 vittorie, 6 pareggi e solamente 2 sconfitte. Queste, peraltro, sono arrivate in due derby di campionato: nel settembre 2022 la sconfitta per 3-2 a San Siro contro il Milan, mentre nel marzo del 2023 sempre al Meazza il passo falso per 0-1 contro la Juventus.