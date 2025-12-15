Quanto può incassare l’Inter con la Supercoppa Italiana
Le cifre della final four in Arabia Saudita
Si apre quest’oggi la settimana che porta all’attesissima final four di Ryiadh per quanto riguarda la Supercoppa Italiana di questa stagione. La prima semifinale sarà quella tra Napoli-Milan del 18 dicembre, mentre il giorno dopo toccherà a Bologna-Inter sfidarsi in gara secca per cercare di strappare il pass per la finalissima del 22 dicembre.
Ma quanto vale in termini economici la Supercoppa Italiana? Il montepremi messo a disposizione quest’anno ammonta complessivamente a 23 milioni di euro. Di questi, 2,4 milioni verranno garantiti alle quattro formazioni del torneo per la sola partecipazione alle due semifinali, mentre chi arriverà in finale vedrà schizzare il proprio incasso a 6,7 milioni di euro.
Per concludere, infine, la squadra che riuscirà ad aggiudicarsi il trofeo della Supercoppa Italiana potrà mettere le mani su un bottino totale da 9,5 milioni di euro, cui sarà ulteriormente aggiunto un milione e mezzo legato all’organizzazione di un’amichevole contro la vincitrice della Supercoppa Saudita. Per cui, il club che risulterà vincente incasserà una quota pari a 11 milioni di euro.