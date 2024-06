Dumfries mette un paletto all’addio: l’Inter ha scelto l’erede

L’Inter cercherà di mettere a segno alcuni colpi in grado di migliorare la rosa a disposizione di Inzaghi. Per farlo, però, avrà bisogno di alcune cessioni in grado di creare un tesoretto da reinvestire. Tra i giocatori più in bilico in questo senso c’è sicuramente Denzel Dumfries.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’esterno è in scadenza di contratto nel 2025 e senza rinnovo l’addio potrebbe essere inevitabile, per un cifra di 25-30 milioni di euro. L’esterno olandese non si opporrebbe alla cessione, ma solo per un club di prima fascia.

Il suo destino verrà deciso solo dopo l’Europeo, ma al momento sembra essersi fatta avanti solo l’Aston Villa. In caso di addio, comunque, l’Inter sarebbe già pronta a far partire la caccia al sostituto: Emil Holm, ritornato allo Spezia dopo il prestito all’Atalanta.