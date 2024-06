L’Atalanta sul talento dell’Inter: obiettivo a una condizione

Possibili novità di mercato in arrivo per l’Inter, che nelle prossime settimane dovrà prendere una decisione definitiva sul destino di Valentin Carboni. L’argentino inizierà il ritiro con Inzaghi, ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Appiano Gentile.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il classe 2005 potrebbe diventare un obiettivo concreto per l’Atalanta nel caso in cui l’Inter decidesse di lasciarlo partire in prestito. Carboni è un altro nome che piace ai bergamaschi, insieme a quello di Niccolò Zaniolo.