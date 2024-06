Scambio Inter: DUE talenti per il Nuovo centrocampista

Il mercato inizierà ufficialmente solo nel mese di luglio, ma l’Inter è già al lavoro su diversi obiettivi. Uno di questi è sicuramente Tennar Tessmann del Venezia, finito nel mirino nerazzurro soprattutto in ottica futura.

L’idea dei dirigenti interisti, infatti, sarebbe quella di acquistarlo per poi parcheggiarlo in prestito per un’altra stagione, magari proprio al Venezia. E come riportato da Sky Sport, l’operazione potrebbe prendere forma sulla base di un’offerta cash alla quale aggiungere alcune contropartite. I due principali indiziati sono Filip Stankovic e Gaetano Oristanio, entrambi di rientro da un prestito.