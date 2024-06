L’ex allenatore di Martinez: “Da Inter, ma deve migliorare una cosa”

Pepe Mel, ex allenatore di Josep Martinez al Las Palmas nella stagione 2019/2020, ha parlato in un’intervista a Tuttosport delle qualità dello spagnolo, destinato a diventare il nuovo portiere dell’Inter.

Queste le sue parole:

CARATTERISTICHE – “L’ho allenato quando era un ragazzino. Si tratta di un magnifico portiere. Le sue abilità tra i pali dipendono dall’essere molto intuitivo, agile, è forte anche nell’uno contro uno. Sa leggere davvero bene le partite, comanda ottimamente la difesa, è capace di dialogare con i difensori e con gli altri compagni di squadra. Trova sempre il migliore posizionamento, è insomma un portiere che maneggia alla grande tutto quello che concerne l’interno dell’area di rigore”.

MIGLIORAMENTI – “Cosa deve migliorare? Il gioco col pallone, con i piedi. Da noi in Spagna è indispensabile essere capaci in questo. Qualora Martinez dovesse perfezionarsi pure nella tecnica del palleggio diventerà un portiere davvero completo, uno che dominerà tutte le sfaccettature della porta”.

INTER – “Se è pronto per i nerazzurri? È ancora oggi un giocatore giovane, ma con molta forza. Per farle capire, Alvaro Valles, che ora è ancora al Las Palmas, è finito adesso in orbita della nazionale e piace pure a parecchie squadre spagnole. Lui era il dodicesimo di Josep nel 2019, quando ero io l’allenatore di entrambi. Martinez era il titolare, Valles la sua riserva. Se Josep dovesse sentire fiducia e continuare il suo percorso di crescita, può essere un giocatore da squadra importante”.