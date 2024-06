Futuro Carboni: l’Inter valuta la soluzione “ideale”

Il futuro di Valentin Carboni è uno dei principali dilemmi in casa Inter. L’argentino è uno dei maggiori talenti nella rosa nerazzurra, ma è anche una delle maggiori pedine per finanziare un importante colpo di mercato.

Una stiuazione non semplice, con la dirigenza in bilico tra l’opportunità di fare cassa, la paura di perdere un potenziale campione o di bloccare la sua crescita tenendolo in rosa, ma seduto in panchina. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club avrebbe individuato una soluzione ideale.

L’ipotesi sarebbe quella di un nuovo prestito, come fatto nell’ultima stagione con il Monza, o di una cessione in stile Fabbian, con un diritto di riscatto per il compratore, ma con l’opportunità di riacquistarlo per non perderne il controllo.