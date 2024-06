Colpo in chiusura per l’Inter. Sky: “Si fa entro giovedì”

Comincia a prendere velocità il mercato dell’Inter, con le prime trattative che prendono forma in modo sempre più consistente. In particolare, quella per Josep Martinez del Genoa, molto vicina alla sua definizione.

Come riportato da Sky Sport, infatti, il portiere spagnolo è a un passo dall’Inter. L’accordo c’è e resta da definire solo la contropartita tecnica dei rossoblù. Pertanto, già entro giovedì Martinez potrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Inter.