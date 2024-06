Fumata bianca Martinez-Inter: il Genoa ha ancora un dubbio

La trattativa per Josep Martinez prosegue spedita, con l’Inter sempre più convinta di puntare sull’estremo difensore spagnolo tra i pali. La fumata bianca potrebbe arrivare già in settimana, con i nerazzurri che hanno in programma un nuovo incontro con il Genoa.

Lo riporta Fabrizio Romano, che sottolinea come il portiere abbia già un accordo con il club nerazzurro dalla scorsa settimana. L’unico ostacolo alla conclusione della trattativa ancora in piedi, allora, è la scelta della contropartita tecnica a favore del Genoa. Il giocatore da inserire nell’affare non è stato deciso e ci sarebbero ancora discussioni in corso.

Sul tavolo ci sono i nomi di Gaetano Oristanio, Martin Satriano, Francesco Pio Esposito e Mattia Zanotti.