Dilemma Inter: senza cessione a rischio “35-40 milioni”

Valentin Carboni è uno dei nomi più discussi in casa Inter per quanto riguarda le strategie di mercato. Il futuro del talento argentino classe 2005 è ancora tutto da definire, con anche la possibilità di rimanere in nerazzurro nella prossima stagione.

La valutazione arriverà alla fine della Copa America, ma come sottolinea La Gazzetta dello Sport, una sua permanenza ad Appiano Gentile potrebbe comportare alcuni rischi. Carboni potrebbe fare tanta panchina, un po’ perché nel 3-5-2 di Inzaghi fatica a trovare una collocazione tattica, un po’ perché il tecnico piacentino ha dimostrato di affidarsi molto ai veterani.

Una stagione con tanta panchina, sarebbe un qualcosa di negativo per la crescita di Carboni, ma anche per l’Inter stessa. Con meno spazio in campo anche il suo valore di mercato, oggi stimato tra i 35-40 milioni di euro, rischiederebbe di diminuire in modo sensibile.