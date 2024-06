Si complica la pista per l’Inter: “Due club in Serie A su di lui”

Tanner Tessmann, centrocampista del Venezia, è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter emersi negli ultimi giorni, con il suo passaggio in nerazzurro discusso con il direttore sportivo dei veneti. Il classe 2001 statunitense, nel caso in cui venisse acquistato, potrebbe rimanere un altro anno in prestito ai lagunari.

Tuttavia, su Tessmann non sembra esserci solo l’Inter. Infatti, come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, anche Fiorentina e Atalanta sarebbero interessate al giocatore americano. Una concorrenza importante in Serie A, che potrebbe complicare l’operazione per i nerazzurri. Il Venezia lo valuta 7 milioni di euro.