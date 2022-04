CorSera – Dybala-Inter, i soldi per l’operazione ci sono: ecco il piano

L'arrivo di Dybala non è legato a un ipotetico addio di Lautaro Martinez

Dybala e Inter, i contatti continuano. Nonostante l'operazione appaia molto complicata, secondo il Corriere della Sera i soldi per portarla a termine ci sono. Il piano dell'Inter è chiaro: liberarsi dei pesanti ingaggi di Sanchez e Vidal (da 20 milioni lordi) tramite il pagamento della buonuscita da 3 milioni di euro per ognuno dei due. L'addio dei cileni, permetterebbe al club nerazzurro di avere la disponibilità per percorrere la pista Dybala.