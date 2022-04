Inter-Verona, Inzaghi torna ai tempi della Lazio? La mossa tattica in attacco

L'utilizzo di Correa potrebbe leggermente cambiare le carte in tavola

Domani sera, a San Siro, l' Inter cambierà l'assetto dell'attacco contro il Verona . Questa è la notizia de La Gazzetta dello Sport che riporta di una possibile mossa tattica di Inzaghi . In attacco non ci sarà Lautaro (squalificato) e il piano del tecnico piacentino è di inserire Correa e Calhanoglu dietro all'unica punta Dzeko .

Non si tratterà di un vero e proprio cambio modulo, piuttosto possiamo definirli come dei piccoli accorgimenti per poter avere più soluzioni in attacco. In ogni caso, è un tipo di assetto che ricorda tanto quello utilizzato da Inzaghi ai tempi della Lazio con Luis Alberto - e sempre lo stesso Correa - a supporto di Ciro Immobile.